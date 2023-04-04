Aydın'daki bir çiftlikte tartıştığı Suriyeli genci öldürdü Çalıştıkları hayvan çiftliğinde kavga ettiği aynı ülke vatandaşı tarafından karnından bıçaklanan Suriyeli, hayatını kaybetti. Polis kaçan katil zanlısının bulunması için çalışma başlattı.

DHA

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Kırsal Başaran Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Karnından bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı.

İş yeri sahibi jandarmayı aradı

İş yeri sahibi A.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Muhammed Elmuhammed Yusuf, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Suriyeli Muhammed öldü

Muhammed Elmuhammed Yusuf, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.