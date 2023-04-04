Aydın'daki bir çiftlikte tartıştığı Suriyeli genci öldürdü

DHA
Aydın’ın Kuyucak ilçesi Kırsal Başaran Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Karnından bıçaklandı
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı.
İş yeri sahibi jandarmayı aradı
İş yeri sahibi A.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Muhammed Elmuhammed Yusuf, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Suriyeli Muhammed öldü
Muhammed Elmuhammed Yusuf, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Polis, kaçan M.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.