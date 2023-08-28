Aydın'daki trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Aydın'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Aydın'da Didim'den Söke'ye gitmekte olan ve pazarcı olduğu öğrenilen E.T (24) yönetimindeki kamyonet , kavşaktan çıkış yapan Ş.K.A (70) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç refuje çıktı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ş.K.A ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.K. (66) ve torunları M.E. (10) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu emniyet güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastanede can verdi

Yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan torun M.E., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.