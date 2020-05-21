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    Aydos Ormanı’nda atılan havai fişek yangın çıkarttı

    Kartal'ta bulunan Aydos Ormanı’nda havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.
    • İHA
    • 21.05.2020 - 07:05
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    Aydos Ormanı’nda atılan havai fişek yangın çıkarttı

    İstanbul Kartal’ta bulunan Aydos ormanlarında iddiaya göre birkaç şahsın havaya attığı havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

    YANGINI ÇIKARTANLAR ARANIYOR

    Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Havai fişekler kullanarak yangına sebebiyet veren şahısları yakalama çalışması devam ediyor.

    Aydos Ormanı’nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı -1

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