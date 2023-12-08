Ayılar uyku nedir unuttu: Erzincan'da kış uykusu bir türlü başlamadı Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yeteri kadar yüksek kesimlere yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatamadı.

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İHA

Son zamanlarda ayıların kış uykusuna yatamıyor oluşu, Türkiye'nin gündemine girdi.

Önce Uludağ'da görülen bu durum şimdi ise Erzincan'da ortaya çıktı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi.

Bunun akabinde, Erzincan’da ayılar kış uykusuna yatmadı.

Ayıların gezisi kameralarda

Kış uykusuna yatmayan ayılar yollarda, yerleşim alanlarının yakınlarında görüntülendi. Zaman zaman da yavrularıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerine takıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Murat Aydemir, “Yüksek kesimlere yeteri kadar kar yağmaması hayvanları oldukça kötü etkiliyor. Kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. Normalde kar çok yağsa ayılar inlerine çekiler, 6 ay boyunca kış uykusuna yatarlar.

Yatıp arada bir kalkıp beslendikten sonra geri yatıyorlar. Bu şekilde bir yaşamları vardı. Fakat şuan aralık ayındayız ayılar etrafta dolaşmaya devam ediyorlar.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)