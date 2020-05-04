Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada tahliye kararı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

ADLİ TIP RAPORU GELMEYİNCE REDDEDİLMİŞTİ

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Karaman Ailesi’nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak, tahliye talebini reddetmişti.