Ayvacık açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından, iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
76 kaçak göçmen yakalandı
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 76 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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