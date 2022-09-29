Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra’yı 13 parçaya bölerek katleden Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileklerini keserek intihar etti.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu (21) canice öldüren, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan (49), ömür boyu hapis cezası almıştı.

DHA’nın haberine göre; Diyarbakır 1 No.’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden, Ayhan’ın intihar ettiği haberi geldi.

Olay, 28 Temmuz 2021'de evden çıkan Azra’dan bir daha haber alınamaması üzerine açığa çıkmıştı...

Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, kayıp başvurusunda bulununca çalışmalar başladı.

Çapraz sorguda cinayeti itiraf etti

Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti.

Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti.

Parçalanmış cesedin başı, bulunamadı

Azra’nın cansız bedenini Varsak’ta ormana gömen Ayhan, cesedin yerini ekiplere gösterdi. Ekipler, Azra’nın cansız bedeninin parçalarını buldu.

Fakat Azra’nın başı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bulunan parçalar, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bileklerini kesti

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

Alınan haberi göre Ayhan; gece yarısı sıralarında tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No.’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini keserek intihar etti.

Ayhan'ın, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.