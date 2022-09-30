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    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti

    Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu vahşice öldüren katil Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde intihar etti. Azra’nın annesi, kızına katilinin ölüm haberini mezarını ziyaret ederek verdi.
    • 30.09.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 10:02
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    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti

    Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Bileklerini kesti

    Mustafa Murat Ayhan, önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hücresinde bileklerini kesti.

    Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan, öldü.

    Anne kızının mezarına gitti

    Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, kızının Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret etti.

    Katilin ölüm haberini kızına veren anne, mezarı başında dua okuyup gözyaşı döktü.

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti ViDEO

    “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti”

    İHA'nın haberine göre anne Mezide Haytaoğlu “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onun da annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün.” dedi.

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti #1

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti #2

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti #3

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti #4

    Azra’nın annesi, katilinin ölüm haberini vermek için kızının mezarına gitti #5


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