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    Azra’nın katilinin intihar haberini alan anne: Daha da acı çekmesini isterdim

    Kızı Azra’yı 13 parçaya ayırıp vahşice öldüren Mustafa Murat Ayhan’ın intihar haberini alan anne Mezide Haytaoğlu, “Hiç sevinmedim daha da acı çekmesini isterdim” dedi.
    • 29.09.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:34
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    Azra’nın katilinin intihar haberini alan anne: Daha da acı çekmesini isterdim

    Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu 13 parçaya ayırıp vahşice katlettiği gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu olduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hücresinde bileklerini kesip intihar etti.

    Azra’nın cansız bedeninin parçalarını ormanlık alana gömen Ayhan, hastaneye kaldırılırken öldü.

    Ayhan’ın ölüm haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, "Hiç sevinmedim o kaldığı yerde daha da acı çekmesini isterdim.” dedi.

    “Kesinlikle adalet yerini buldu”

    İHA’nın haberine göre anne Haytaoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    “Bu caninin intihar ettiği haberini aldık. İnanın ben kendimde değilim. Hiç sevinemedim çünkü ben biraz daha o yaşadığı yerde yaşamasını ve acılarını çekmesini istiyordum. Benim için ölüm biraz erken oldu. Benim yavrumu yok etti. Şimdi onun annesi benim çektiklerimi acılarımı yeni anladı. Bir annenin ciğerinin yanmasını istemem ama onun annesi de benimle aynı duruma düştü. Kesinlikle adalet yerini buldu. Kızımın ölüm haberini almıştım ya buzdolabı gibi olmuştum yine akşam öyle oldum dondum kaldım.

    Azra’nın katilinin intihar haberini alan anne: Daha da acı çekmesini isterdim #1

    “Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur”

    Şu ana kadar çok kötü şeyler yaşadım ama kızımı acaba mutlu edebildim mi biraz olsun yüzü güldü mü? Yenice huzura kavuştu mu acaba. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur ama ben yine de bugün mezarına gidip bu mutlu haberi paylaşacağım.”

    Azra’nın katilinin intihar haberini alan anne: Daha da acı çekmesini isterdim #2


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