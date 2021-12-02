Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu

Gaziantep’te cani babasının şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebeğin öldüğü yönündeki haberler, tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Y.G. isimli caninin 3 aylık bebeğine şiddet uyguladığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına almıştı.

Cani baba Y.G., "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Babanın tutuklanmasının ardından ise minik bebeğin sağlık durumu merak konusu olurken, bu konuda asılsız haberler sosyal medyada dolaşıma girdi.

"ÖLÜM HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Bebeğin hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine tedavi gördüğü hastanenin müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

HALA YOĞUN BAKIMDA

Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba VİDEO





