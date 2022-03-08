Euro
15.88
1.51%
Dolar
14.53
1.07%
Altın
942.10
2.11%
Borsa
2024
1.32%
Bitcoin
567.316
0.75%
BTXN Coin
38.23
-0.18%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Bağcılar'da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı

    2 şüpheli, fiyatı 70 lira olan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın gibi göstererek 12 kişiyi dolandırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı

    İstanbul Bağcılar’da geçen hafta bir kişi, yoldan geçenleri çevirerek yanında külçe altın olduğunu dile getirdi.

    Şüpheli, yoldan geçenlere yanındaki altın külçelerini satmak zorunda olduğunu, külçelerin piyasa değerinin 41 bin lira olduğunu söyledi.

    Şüphelinin diğer ortağı da alıcıymış gibi gelerek, konuşmalara dahil oldu.

    12 KİŞİ DOLANDIRILDI

    Şüphelinin ortağı 4 bin liraya külçe altın satın alıyor gibi yaptı, şüpheli de çevirdiği kişilere ‘Bu fırsatı kaçırma, bak adam aldı’ diyerek külçe altın görünümlü çakmağı yüksek fiyatlardan sattı. Şüpheliler bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdı.

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #1

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Alıcılar, külçe altın yerine çakmak aldıklarını anlayınca Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi.

    Bağcılar'da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı VİDEO

    KÜLÇE ALTIN GÖRÜNÜMLÜ ÇAKMAKLARLA YAKALANDILAR

    4 Mart tarihinde kendini Suriyeli olarak tanıtan şüpheli, yanındaki 2 kişiyle birlikte Üsküdar’da yakalandı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 17 adet külçe altın görünümlü çakmak ve 5 bin 440 lira para ele geçirildi. 3 şüpheli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildi.

    ORTAĞI UZAKLAŞTIRDI

    Bağcılar’da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin iki kişiden para alarak, çakmakları verdiği anlar kaydedildi. Alışveriş sonrasında çakmakları satın alan kişinin, çakmakları satan şüphelinin ortağı tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #2

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #3

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #4

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #5

    Bağcılar da 12 kişi, külçe altın yerine çakmak alarak dolandırıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Göz tansiyonu ilerlemesine dikkat: Körlüğe neden olabilir
    Sağlık

    Göz tansiyonu ilerlemesine dikkat: Körlüğe neden olabilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Bağcılar’da, eski fabrika alanı sokak köpekleriyle doldu
    3. Sayfa

    Bağcılar’da, eski fabrika alanı sokak köpekleriyle doldu

    Görüş Bildir