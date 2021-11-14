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    Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

    Dün çıkan kavgada silahların çekilmesinin ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 11:37
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    Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

    İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'nde dün akşam 17.30 sıralarında silahlı çatışma çıktı.

    Saldırganlar, bir anda silahları çıkararak ateş açtı.

    40 yaşındaki Cemal Dündar, 16 yaşındaki oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar saldırganların kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.

    SALDIRI ANLARI CEP TELEFONUNDA

    Silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

    Görüntülerde galeriye gelen saldırganlar ateş açarak olay yerinden kaçıyor.

    Bağcılar da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada #1

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