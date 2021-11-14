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- Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Bağcılar'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Dün çıkan kavgada silahların çekilmesinin ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 14.11.2021 - 11:37
İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'nde dün akşam 17.30 sıralarında silahlı çatışma çıktı.
Saldırganlar, bir anda silahları çıkararak ateş açtı.
40 yaşındaki Cemal Dündar, 16 yaşındaki oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar saldırganların kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.
SALDIRI ANLARI CEP TELEFONUNDA
Silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Görüntülerde galeriye gelen saldırganlar ateş açarak olay yerinden kaçıyor.