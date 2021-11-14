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- Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi
Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi
4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 09:06
- Güncelleme : 14.11.2021 - 09:20
Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi VİDEO
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.