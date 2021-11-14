Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
651.889
1.45%
BTXN Coin
21.22
-2.74%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi

    4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi

    Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

    Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

    Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi VİDEO

    İNCELEMELER SÜRÜYOR

    Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

    Bağcılar da 4 katlı binada patlama meydana geldi #1

    Bağcılar da 4 katlı binada patlama meydana geldi #2

    Bağcılar da 4 katlı binada patlama meydana geldi #3

    Bağcılar da 4 katlı binada patlama meydana geldi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir