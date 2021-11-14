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Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi

Bağcılar'da 4 katlı binada patlama meydana geldi

4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.