Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuk otomobil kullandı

Çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek trafiği tehlikeye sokan babaya, 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli İnönü Caddesi'nde, 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K., trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

Çocuğun o anları diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi baba A.K.'yi gözaltına aldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.