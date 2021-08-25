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    Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuk otomobil kullandı

    Çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek trafiği tehlikeye sokan babaya, 2 bin 698 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 17:31
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    Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuk otomobil kullandı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli İnönü Caddesi'nde, 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K., trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    Çocuğun o anları diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

    Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi baba A.K.'yi gözaltına aldı.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Bağcılar da 9 yaşındaki çocuk otomobil kullandı #1

    Bağcılar da 9 yaşındaki çocuk otomobil kullandı #2

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