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    Bağcılar'da anne cinayetine ilişkin görüntüleri paylaşan 3 kişiye gözaltı

    İstanbul Bağcılar'da bir kişinin annesini öldürdüğü görüntüleri çekip paylaşan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındı.
    • 26.09.2022 - 01:16
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    Bağcılar'da anne cinayetine ilişkin görüntüleri paylaşan 3 kişiye gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı.

    Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

    "Soruşturmanın gizliliği alenen ihlal edildi"

    İHA'nın aktardığına göre; açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.

    Bağcılar da anne cinayetine ilişkin görüntüleri paylaşan 3 kişiye gözaltı #1

    Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.

    Bağcılar da anne cinayetine ilişkin görüntüleri paylaşan 3 kişiye gözaltı #2

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.

    Bağcılar da anne cinayetine ilişkin görüntüleri paylaşan 3 kişiye gözaltı #3

     

     


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