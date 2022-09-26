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    Bağcılar’da, annesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

    Annesinin başını kesip balkondan attıktan sonra evde yangın çıkaran A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • 26.09.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:42
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    Bağcılar’da, annesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine Fevziçakmak Mahallesi 2005. Sokak üzerinde bulunan bir evde, dün saat 16.30 sıralarında H.S. ile oğlu A.S. arasından çıkan tartışmanın sonu facia ile noktalandı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından madde bağımlısı olduğu ileri sürülen A.S., 58 yaşındaki annesinin boğazını kesip balkondan aşağı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Evde yangın çıkardı

    Polisleri karşısında gören A.S., polislere direnmek için evde yangın çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından A.S., kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

    Adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bağcılar’da, annesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi ViDEO

    Bağcılar’da, annesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi #1

    Bağcılar’da, annesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi #2


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