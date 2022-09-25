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    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı

    Uyuşturucu bağımlısı A.S. isimli genç, annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı ve polisleri görünce evi ateşe verdi.
    • 25.09.2022 - 18:48
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 19:13
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    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı.

    Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi.

    Evi ateşe verdi

    Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S., evi yakarak direnmek istedi. Evdeki yangın söndürüldü.

    Gözaltına alındı

    Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi A.S.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #1

    "Annesinin boğazını kesip attığını gördük"

    İHA'Nın haberine göre; olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, "Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi.

    Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor." dedi.

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #2

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #3

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #4

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #5

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #6

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #7

    Bağcılar’da annesinin boğazını kesip camdan aşağıya attı #8


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