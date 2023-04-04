Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga: Suriye uyruklu saldırgan bir kişiyi öldürdü Tekstil çalışanları arasında çıkan kavgada 43 yaşındaki Canan Çimen silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'un Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu.

Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı.

Ateş etti

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişelerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öldüren zanlının Suriye uyruklu olduğu tespit edildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi.

Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Suç aletleri ele geçirildi

Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.