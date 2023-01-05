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- Bağcılar'da çalıştıkları yerden kumaş çalarken yakalandılar
Bağcılar'da çalıştıkları yerden kumaş çalarken yakalandılar
- 05.01.2023 - 11:22
- Güncelleme : 05.01.2023 - 12:40
İstanbul'da Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bir kumaşçıda 46 yaşındaki iş yeri çalışanları Ç.K. ile 32 yaşındaki C.K., çalıştıkları yere ait 2 top kumaşı çalıp, Z.D. isimli şüpheliye satarken suçüstü yakalandı.
Diğer iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, 3 şüphelinin kumaşları panelvan minibüse yükleyerek götürdüklerini tespit etti.
Çaldıkları kumaş için depo tuttular
Gözaltına alınan şüphelilerden Ç.K. ve C.K.'nin, daha önce de çaldıkları top kumaşları aynı kişiye sattığı, Z.D.'nin kumaşları deposunda sakladığı ortaya çıktı.
Serbest kaldılar
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öte yandan hırsızlık anları da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar'da çalıştıkları yerden kumaş çalarken yakalandılar VİDEO
Panelvan minibüse yüklediler
Görüntülerde, Ç.K.ve C.K.'nin iş yerinden çaldıkları kumaş toplarını Z.D.'ye ait panelvan minibüse yükledikleri görülüyor.