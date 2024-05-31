Bağcılar'da emniyet şeridinde ambulansa yol vermediler

DHA
Trafikte ambulansa yol vermeme vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Dün akşam saatlerinde, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Basın Ekspres Yolu'nda TEM istikametine doğru ilerleyen bir ambulans şoförü, trafikteki yoğunluk nedeniyle emniyet şeridine girdi.
Siren çalmasına rağmen ambulansa yol vermediler
Ancak emniyet şeridindeki otomobiller nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Ambulans şoförünün siren çalıp, uyarıda bulunmasına rağmen sürücüler yol vermedi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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