Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Plastik poşet üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Camiyolu Caddesi üzerindeki bir plastik poşet üretim fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada içeride çalışan işçiler ise kendilerini can havliyle dışarı attı.

3 kişi dumandan etkilendi

İHA'nın haberine göre; 3 işçinin dumandan etkilendiği bildirildi. Dumandan etkilenen işçilere, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

"Çok şükür bir şey olmadı"

Saffet Süzen isimli esnaf ise olay anını anlatarak, "Aşağıdaydık. Telefon geldi bize. Biz koşarak geldik. Tam olayı bilmiyorum ben. Çok şükür son söndürüldü. Paydos saatine denk geldi. Şükür bir şey olmadı." dedi.