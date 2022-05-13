Petrol
110.31
2.66%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
484.580
7.63%
BTXN Coin
15.64
19.38%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

    Plastik poşet üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
    • 13.05.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Camiyolu Caddesi üzerindeki bir plastik poşet üretim fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı sırada içeride çalışan işçiler ise kendilerini can havliyle dışarı attı.

    3 kişi dumandan etkilendi

    İHA'nın haberine göre; 3 işçinin dumandan etkilendiği bildirildi. Dumandan etkilenen işçilere, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Yangın söndürüldü

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

    "Çok şükür bir şey olmadı"

    Saffet Süzen isimli esnaf ise olay anını anlatarak, "Aşağıdaydık. Telefon geldi bize. Biz koşarak geldik. Tam olayı bilmiyorum ben. Çok şükür son söndürüldü. Paydos saatine denk geldi. Şükür bir şey olmadı." dedi.

    Bağcılar da fabrikada çıkan yangın söndürüldü #1

    Bağcılar da fabrikada çıkan yangın söndürüldü #2

    Bağcılar da fabrikada çıkan yangın söndürüldü #3


    İlginizi Çekebilir

    TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor
    Gündem

    TPAO, 88 yıl aradan sonra Midyat'ta petrol arıyor

    İstanbul'da Çinli turistlerin villasına sahte operasyon
    3. Sayfa

    İstanbul'da Çinli turistlerin villasına sahte operasyon

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir