Bağcılar'da freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı

DHA

Saat 16.00 sıralarında, İstanbul'un Bağcılar ilçesin Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta frenleri boşalan çöp kamyonu, yokuş aşağı gitmeye başladı.

Şoförünün atladığı kamyon, 7 araca çarptı

Bunun üzerine şoför Mustafa Yaşar, kamyondan atladı. Kamyon, sokakta park halindeki 7 otomobile çarparak durabildi. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

"Allah'tan yolda kimse yoktu"

Olayı gören Ahmet Tur, "İlk önce şoför atladı, ardından büyük bir ses geldi. Araçlara büyük hasar verdi." diye konuştu.

Hüseyin Çakmak ise,

Şoför araçtan atlayınca, beyaz bir otomobile çarptı kamyon. Ardından diğer araçlara çarparak aşağı indi. Allah'tan çoluk çocuk yoktu. Bir kişi yaralıydı, 112'yi aradım. Şoförün bacağı, kolu kırık olabilir. Yaraları vardı.