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    Bağcılar'da kadın cinayeti

    Pakistan uyruklu erkekle beraber yaşadığı evde 4 kişinin saldırısına uğrayan Gürcistan uyruklu kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:15
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    Bağcılar'da kadın cinayeti

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kadın cinayeti yaşandı.

    15 Temmuz Mahallesi 1442. Sokak'ta yaşayan Gürcistan uyruklu Teyo ile Pakistan uyruklu Amir, evlerine gelen 4 kişiyle bilinmeyen bir nedenle arbede yaşadı.

    BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Teyo ve Amir, çıkan arbedede bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Amir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

    Eve gelen kişiler, kadını öldürüp adamı yaraladıkları bıçağı evin penceresinden dışarı atlayarak, olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheleri yakalama çalışması başlattı.

    Bağcılar da kadın cinayeti #1

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