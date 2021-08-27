Akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis ekipleri kavgaya karışan tarafla tartışmaya başlayınca, bir kişi polise saldırdı. O sırada 1 şahıs, bacağından vuruldu.

Geçtiğimiz salı günü, İstanbul Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki akraba arasında çıkan tartışma büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada kavgaya karışan taraftan bir kişi, polisle tartışmaya başladı.

Polisle bu kişinin tartışması büyüdü. Polise saldırdığı öne sürülen kişi, bacağından vurdu.

POLİS, KAVGAYI AYIRMAK İÇİN BİBER GAZI KULLANDI

Polisin silahını ateşlemesinin ardından sokaktaki gerginlik daha da arttı. Yaralanan kişinin yakınları polise tepki gösterince polis ekipleri, bu defa biber gazı kullandı.

Bağcılar'da kavgayı ayıran polise saldırılınca ateş açıldı VİDEO



YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

4 kişinin gözaltına alındığı olayda yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kameraları ile kaydedildi.









