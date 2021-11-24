İstanbul'un Bağcılar ilçesinde komşular arasında halı silkeleme yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. yaralanırken polis olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 17.30 sıralarında Bağcılar'ın Yavuz Selim Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında halı silkeleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.Ç., Ö.Ç ve U.Ç. bıçakla yaralanırken, şüpheli H.A., H.A. ve Y.A. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da komşular arasında halı silkeleme kavgasında 3 kişi bıçaklandı VİDEO

"HALI SİLKELEME MEVZUSU VARDI KOMŞULAR ARASINDA"

Olayın görgü tanıklarından Muhammed Topçu, "Halı silkeleme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Birden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır" dedi.













