Alacak verecek meselesi yüzünden Osman Sarıtemur ile Mehmet Sarıtemur’u öldüren Habip Göktaş, kayıplara karıştı. Öldürülen kardeşlerin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde tekstil atölyesi sahibi Habip Göktaş, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeşten önce Osman Sarıtemur'u daha sonra da ağabeyi Mehmet Sarıtemur'u da atölyeye çağırarak öldürdü.

Cesetleri halıya sararak ortadan kaldırma planı yaptığı sırada Osman Sarıtemur'un arkadaşı olan ve uzun süre geri gelmeyen arkadaşını kontrol etmek için atölyeye giren Hakan Çevik, halıya sarılı 2 cesedi görünce Habip Göktaş panikledi.

Hakan Çevik'i de öldürmeye çalışan Göktaş, Çevik’in başına çekiçle vurup göğsüne ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Göktaş’ın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İncelemelerde olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ele geçirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde Habip Göktaş'ın ilk olarak tekstil atölyesine çağırdığı Osman Sarıtemur, otomobilini park edip komşuları olan esnafa selam vermesinin ardından binaya giriyor.

Kardeşinin öldürüldüğü anlarda olay yerine birkaç bina uzaklığında olan Mehmet Sarıtemur da bir kafede kahvaltı yaparken görülüyor.

Habip Göktaş'ın Mehmet Sarıtemur'u da arayıp atölyeye çağırmasının ardından Mehmet Sarıtemur'un telefonla konuşarak binaya girdiği anlar görülüyor.

Bağcılar’da öldürülen kardeşlerin son anları kameraya yansıdı ViDEO