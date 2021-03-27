Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
437.396
2.20%
EXEN Coin
17.69
20.17%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga

    Bağcılar'da akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Esenler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından iki grup, cadde üzerindeki taraflardan birine ait iş yerinde kavga etti.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kavga caddeye taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınların da karıştığı ve yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #1

    3 GÖZALTI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgası sonlandırdıktan sonra Abdulbaki E., Suat K. ve Fatih E.'yi gözaltına aldı.

    Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ViDEO

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #2

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #3

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #4

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #5

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #6

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #7

    Bağcılar da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir