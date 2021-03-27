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Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga

Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga

Bağcılar'da akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı.