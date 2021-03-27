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Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga
Bağcılar'da akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı.
- DHA
- 27.03.2021 - 12:38
- Güncelleme : 27.03.2021 - 12:59
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Esenler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından iki grup, cadde üzerindeki taraflardan birine ait iş yerinde kavga etti.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavga caddeye taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınların da karıştığı ve yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
3 GÖZALTI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgası sonlandırdıktan sonra Abdulbaki E., Suat K. ve Fatih E.'yi gözaltına aldı.
Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ViDEO