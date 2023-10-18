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İHA

İstanbul'da Bağcılar Osmangazi Caddesi’nde seyir halindeki otobüsün sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanıp bayıldı.

Kontrolden çıkan otobüs cadde üzerinde park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin önündeki 4 araç da birbirine vurdu.

Ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şoförü otobüsten çıkardı

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle otobüs şoförü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"Hepimiz burada ’dur’ diye bağırdık"

Kazayı gören vatandaş İbrahim Toprak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada ’dur’ diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu.