Bağcılar’da saç ekimi sırasındaki ölüme, hapis cezası istendi

Saç ekimi sırasında hayatını kaybeden İbrahim Gül’ün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Başhekim, doktor ve anestezi teknikerleri hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bağcılar’da, 11 Ekim 2021 tarihinde saç ekimi için özel hastaneye giden İbrahim Gül (28), hayatını kaybetti.

Hastanede yaşanan ölüm olayına ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, doktor olan M.A.'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Ş.Ç. ve E. B. tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı, maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldı. Maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi.

‘SGK KAYDI OLMAYAN ANESTEZİ TEKNİKERLERİ ÇAĞRILDI’

Hastanenin başhekimi Ç.S.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, doktor M.A.'nın eşiyle sahip olduğu şirketle aralarında hizmet alım sözleşmesinin olduğu, bu sözleşme kapsamında hastane binalarında küçük estetik operasyonlar yapıldığı ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Ç.S.E., doktor M.A.'nın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığını iddia etti.

TIBBİ EVRAK BULUNAMADI

Öte yandan iddianamede, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce şüpheli M.A.'nın ekim yapılan odaya girdiği, öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıkları görüldü.

O anlara ilişkin kayıtlar da iddianamede yer aldı.

Ayrıca, Maktul Gül ile ilgili düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, hastanın ölümünün akut koroner sendrom sonucu meydana geldiği, hastanın saç dökülmesi sonucu saç kaybı olan bölgelerine saç ekimi isteği ile başvurduğu ve daha sonra saç ekimi girişimi yapıldığı, saç ekim tekniğinin hangi yöntemle yapıldığına dair dosya içinde bilgi bulunmadığı, işlemin lokal anestezi altında yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

EKSİK EYLEM İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNAMADI

Raporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceği, işlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu, kişiye uygulanan ilaçların dozları ve veriliş şekilleri ile ilgili tıbbi evrak mevcut olmadığından ölüm ile eksik eylem arasında kesin illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı ancak yardımcı sağlık personellerinin ifadelerinin kabulü halinde işlem esnasında verilen ilaçların ve dozlarının uygun olduğu, otopsi sırasında alınan örneklerin kimyasal incelemesinde toksik dozda ilaç tespit edilemediği birlikte değerlendirildiğinde eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı değerlendirildi.

ŞÜPHELİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK.

şüphelilerin, İbrahim Gül’ün ölüm olayında kusurlu olduğunun mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşıldığı öne sürülen iddianamede, şüpheliler Başhekim Ç.S.E., Doktor M.A. ile anestezi teknikerleri E.B. ve Ş.Ç. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame kabul edildi.

Şüpheliler, önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul’da saç ektirmek istedi, öldü VİDEO ARŞİV