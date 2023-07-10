Bağcılar'da tellere ayakkabı asıldı: Kuşlar rahat etsin diye yapmışlar Elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu olurken mahalle sakinleri, ayakkabıların kuşlara yuva olması amacıyla yapıldığını ifade etti.

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DHA

Megakentte hayrete düşüren görüntüler kaydediliyor...

Farklı görüntülerle gündeme gelen İstnabul'da bu kez de görüntülerin adresi Bağcılar oldu.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.

Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı.

Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.

"Şaşırdım, yorum yapamıyorum"

Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, "Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım." dedi.

"Bence kuşlar için"

Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi.

Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor.