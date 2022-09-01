Kısa süreli yağıştan etkilenen bölgede sokaklar göle döndü. Atık su giderinin tıkanmasıyla bodrum katındaki daire su altında kaldı. Elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağış etkili olmaya başladı.

Ağırlıklı olarak Avrupa Yakası'nda yüzünü gösteren yağmur, Bağcılar'da hayatı felç etti.

15 dakika süren yağmurun ardından mahalle aralarında su taşkınları yaşandı.

Daire su altında kaldı

Öte yandan giderlerin tıkanması sonucu bir sokağı su bastı, 5 katlı binannın bodrum katı su altında kaldı.

Olayın ardından mahalleli duruma el atarak kendi imkanlarıyla giderleri açmaya başladı.

Bağcılar'da tıkanan atık su giderini mahalleli açmaya çalıştı VİDEO



Maddi zarara uğrattı

DHA'nın aktarımına göre; yağmurdan etkilenen dairede yaşayanlar ise suyu boşaltmaya çalışırken buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik aletlerin zarar gördüğü, parkelerin şiştiği bildirildi.

"Evimde ne eşya ne de parke kaldı"

Evini su basan Mehmet Kubilay Çelik, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurdan da etkilendiklerini belirterek, "Her yaz yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz. Evi su bastı, buzdolabının motorları yandı. Evimde ne eşya ne de parke kaldı. Parke fiyatları 10-15 bin lira. Bir önceki yağmur yağışında evi 2 metre su basmıştı. Bugün de en az 50 bin lira zararım var. Sadece 15-20 dakikada bu hale geldi. Bütün mahalle seferber oluyoruz, aman evimizi su basmasın diye." şeklinde konuştu.

"Yetkililer gelince biz bunu çekemeyiz diyorlar"

Eşi Gülten Çelik ise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Her sene su baskını sorunu yaşıyorum. Sadece 15 dakika yağan yağmur, evimi talan etti. Bunu ben temizleyeceğim, yetkililer gelince biz bunu çekemeyiz diyorlar. Tuvalet pislik içinde, banyo su dolmuş. Evimin parkeleri zarar gördü. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben bunlarla uğraşırken hastalık da kaparım." diye konuştu.

































