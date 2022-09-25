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    Bağcılar’daki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram bonzai ele geçirildi

    İki farklı mahallede düzenlenen operasyonda, 7 kilo 115 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 25.09.2022 - 17:41
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    Bağcılar’daki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram bonzai ele geçirildi

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    15 Temmuz Mahallesi ve Ziya Gökalp Mahallesi’nde 2 ayrı şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri iki mahalleye eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İHA’nın haberine göre; operasyonda S.K.(25) ve Ö.K. (43) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Adreslerde yapılan aramalarda toplamda satışa hazır 7 kilo 115 gram ‘bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, 2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek şarjörü, pompalı tüfek, 2 adet kartuş, fişek, 2 adet telefon ele geçirildi.

    Şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Bağcılar’daki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram bonzai ele geçirildi #1


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