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- Bağcılar’daki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram bonzai ele geçirildi
Bağcılar’daki uyuşturucu operasyonunda, 7 kilogram bonzai ele geçirildi
- 25.09.2022 - 17:41
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
15 Temmuz Mahallesi ve Ziya Gökalp Mahallesi’nde 2 ayrı şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri iki mahalleye eş zamanlı operasyon düzenledi.
İHA’nın haberine göre; operasyonda S.K.(25) ve Ö.K. (43) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda toplamda satışa hazır 7 kilo 115 gram ‘bonzai’ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, 2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek şarjörü, pompalı tüfek, 2 adet kartuş, fişek, 2 adet telefon ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.