Bahçelievler'de arıza yapan inşaat asansöründeki işçiler kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, 1 işçi düşerek yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 12:52
  • Bahçelievler'de bir plaza inşaatının dış cephesinde arızalanan asansördeki 4 işçiden biri düşerek yaralandı.
  • İtfaiye ekipleri diğer 3 işçiyi güvenle kurtardı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna’da, plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör arızalandı ve üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, diğer 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

