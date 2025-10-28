Bahçelievler'de arıza yapan inşaat asansöründeki işçiler kurtarıldı

- Bahçelievler'de bir plaza inşaatının dış cephesinde arızalanan asansördeki 4 işçiden biri düşerek yaralandı.
- İtfaiye ekipleri diğer 3 işçiyi güvenle kurtardı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna’da, plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör arızalandı ve üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, diğer 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.