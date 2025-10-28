Bahçelievler'de arıza yapan inşaat asansöründeki işçiler kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna’da, plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör arızalandı ve üzerindeki 4 işçiyle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İşçilerden biri asansörden düşerek ağır yaralanırken, diğer 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.