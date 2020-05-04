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Bahçelievler'de ayakkabı hırsızlığı
İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanın kapısını kredi kartıyla açan şahıs, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı.
- DHA
- 04.05.2020 - 07:28
30 Nisan'da Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde gerçekleşen olayda, apartmana gelen bir kişi, kredi kartıyla apartmanın kapısını açarak içeri girdi.
Bahçelievler'de ayakkabı hırsızlığı
DAİRELERİN ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI TOPLADI
Koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşların evde olmalarına aldırış etmeyen hırsız saniyeler içinde daire önlerindeki ayakkabıları yanında getirdiği poşete doldurarak kaçtı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde apartman önüne gelen kişi, kart yardımıyla kapıyı açıyor. İçeri girerek saniyeler sonra poşete doldurduğu ayakkabılarla apartmandan uzaklaşıyor.