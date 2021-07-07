Güngören'de babanın hesapsız hareketi, bebeği arabadan düşürdü

Merdivenden çıkabilmek için bebek arabasının ön tekerini kaldıran baba, bebeğin düşme ihtimalini hesap edemedi. Bebek, arabadan kayarak yüzüstü kaldırıma düştü.

Güngören'de bebek arabası ile kaldırımda yürüyen bir baba, bir dükkanın girişine doğru yöneldi.

Bebek arabasını önündeki merdivenden çıkarabilmek için ön tekeri kaldıran baba, arabanın içindeki bebeği hesap edemedi.

Arabanın içinden kayan bebek, kaldırıma yüzüstü düştü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Bebeğin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Bebeğin düşme anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği, annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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