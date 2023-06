Bahçelievler'de bir kişi tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

DHA

İstanbul'da iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı..

Geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Bahçelievler'in Merkez Mahallesi, Basın Sitesi'nde meydana gelen olayda, kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kamyonetten inen Berkay Ö. arkadaş oldukları öğrenilen Barış Tosun'a silahla 4 el ateş etti. Bir süre aracın etrafında dolaşan Berkay Ö. yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken, Barış Tosun düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Barış Tosun'un hayatını kaybettiği olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde ki kamyonetten Berkay Ö.'nün indiği, Barış Tosun'un kamyonetten inerek kaçmaya çalıştığı ve iki otomobilin arasında yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kamyonetin etrafında bir süre dolaşan Berkay Ö.'nün yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.

Tosun'un cenazesinin defnedilmesinin ardından evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Barış Tosun'un arkadaşı Mert Matras, olayı şu ifadelerle anlattı:

Üzüntülüyüz. Kardeşimize yapılan büyük bir haksızlık, hak etmediği bir şeyi yaşadı. Düşüncemiz şu an onun bir an önce yakalanması. Emniyet güçleri de, biz de aynı şekilde, emniyet güçlerimize yardımcı olmak için peşindeyiz. Arıyoruz her yerde, sokak sokak baktırıyoruz. Bizim için önemli olan şey, onun bir an önce yakalanması, o yakalandığında içimiz biraz daha serinleyecek. Kardeşimiz biraz daha rahat edecek o toprağın altında.