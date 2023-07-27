Bahçelievler'de doktorunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktoru 2018 yılında tabancayla vurarak öldüren hasta, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada tasarlama koşulu oluşmadığı belirtildi. Sanığın cezası müebbet hapse çevrildi.

DHA

18 yaşında doktorunun katili oldu, cezası 5 yıl sonra indirildi…

Vahşet, İstanbul Bahçelievler’de yaşandı.

2018 yılında o dönem lise öğrencisi olan Serhat Tunçdemir, özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı silahla öldürdü.

Yeniden yargılandı

Polis sorgusunda doktoru, kendisine verdiği cevabı beğenmediği için vurduğunu söyleyen Tunçdemir’in cezası belli oldu.

2021 yılında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan Tunçdemir’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Yargıtay’ın ‘tasarlama’ fiiliyle değil ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ meydana geldiği gerekçesiyle bozuldu.

Bugün yapılan yeniden yargılamada ise indirime gidildi.

"Neden gerçekleştirdiğimi bilmiyorum"

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Serhat Tunçdemir, bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Yeniden savunma Tunçdemir, şunları söyledi:

Ben bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem yapmadım. Bu eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum.

Savcının mütalaası

Savcı verdiği mütalaada, sanığın olay günü dersten izin alıp okuldan ayrıldığını, Dr. Fikret Hacıosman’ın yazdığı ilaçların kendisine iyi gelmediğini ve bu ilaçları kendisine vermeseydi daha iyi bir durumda olacağını düşünmesinden ötürü öldürme kararı alarak eve gidip babasına ait silahı aldıktan sonra hastaneye gittiğini belirtti.

Mütalaada sanığın hastaneye gittiği, güvenlik olmayan arka kapıdan hastaneye girerek Fikret Hacıosman’ın odasına geldiği, öğle yemeğinde olan doktoru beklediği, ardından odasına girerek doktoru silahla öldürdüğü anlatıldı.

Cezası, müebbet hapse indi

Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığını belirten savcı, sanığın eylemi kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Eylemde “tasarlama” koşulu oluşmadığını belirten mahkeme, takdiri indirim yaparak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.