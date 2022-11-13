Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
317.797
-0.87%
BTXN Coin
6.22
-12.02%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi

    Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yolda sürüklenirken, otomobil bir iş yerine çarparak durabildi.
    • 13.11.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 34 FLH 998 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü, sabah 09.00 sıralarında yolda yürüyen Fahriye Z.'ye çarptı.

    Kadını yerlerde sürükledi

    Kazanın etkisiyle kadın yerde sürüklenirken, otomobil duvara çarparak durabildi.

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bahçelievler de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi #1

    Ehliyeti yok

    Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre polis, kazayı yapan sürücüyü gözaltına aldı.

    Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

    Bahçelievler de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi #2

    “Kıl payı kurtuldum”

    Kazadan kıl payı kurtulan Batuhan Yıldız, “Dışarıdaydık, bir ses geldi. Baktığımızda kadın yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi, koştuk yardım ettik. Araçta iki kişi vardı, biz yaralıya koştuk. Kazadan bir dakika önce de buradan ben geçtim. Kıl payı kurtuldum.” dedi.

    Bahçelievler de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi #3

    “Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş”

    Otomobilin çarptığı iş yerinin sahibi Mustafa Taşkın ise “Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kadına vurmuş, durumu kötüydü. Bizim arkadaşa çarpmadı, bir saniyeyle kurtuldu.” ifadesini kullandı.

    Çarpma sesini duyup olay yerine geldiğini söyleyen Ertuğrul Şener de “Evdeydim, sese uyandık. Kadına çarptığını duyduk.” dedi.


    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı
    Futbol

    Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

    Enner Valencia rekora gidiyor
    Futbol

    Enner Valencia rekora gidiyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir