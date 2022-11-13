Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti: Kadını yerlerde sürükledi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yolda sürüklenirken, otomobil bir iş yerine çarparak durabildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 34 FLH 998 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, sabah 09.00 sıralarında yolda yürüyen Fahriye Z.'ye çarptı.

Kadını yerlerde sürükledi

Kazanın etkisiyle kadın yerde sürüklenirken, otomobil duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ehliyeti yok

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA’nın haberine göre polis, kazayı yapan sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

“Kıl payı kurtuldum”

Kazadan kıl payı kurtulan Batuhan Yıldız, “Dışarıdaydık, bir ses geldi. Baktığımızda kadın yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi, koştuk yardım ettik. Araçta iki kişi vardı, biz yaralıya koştuk. Kazadan bir dakika önce de buradan ben geçtim. Kıl payı kurtuldum.” dedi.

“Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş”

Otomobilin çarptığı iş yerinin sahibi Mustafa Taşkın ise “Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kadına vurmuş, durumu kötüydü. Bizim arkadaşa çarpmadı, bir saniyeyle kurtuldu.” ifadesini kullandı.

Çarpma sesini duyup olay yerine geldiğini söyleyen Ertuğrul Şener de “Evdeydim, sese uyandık. Kadına çarptığını duyduk.” dedi.