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- Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı
Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı
- İHA
- 31.08.2021 - 09:52
- Güncelleme : 31.08.2021 - 09:53
İstanbul Bahçelievler'e bağlı Çobançeşme Mahallesi'nde, E-5 Karayolu Kuyumcukent yönünde seyir eden Şahin Dağdip idaresindeki 34 DUT 246 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridine park edildi..
Park halindeki otomobili fark edemeyen Samet Can Ataş idaresindeki 34 AJ 6628 plakalı motosiklet, araca arkadan çarptı.
YOL KENARINA SAVRULDU
Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yolun kenarına savruldu.
Olayı gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Kuyumcukent mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazanın çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.