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    Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı

    Park edilen aracı görmeyen motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Yaşanan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 09:53
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    Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı

    İstanbul Bahçelievler'e bağlı Çobançeşme Mahallesi'nde, E-5 Karayolu Kuyumcukent yönünde seyir eden Şahin Dağdip idaresindeki 34 DUT 246 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridine park edildi..

    Park halindeki otomobili fark edemeyen Samet Can Ataş idaresindeki 34 AJ 6628 plakalı motosiklet, araca arkadan çarptı.

    YOL KENARINA SAVRULDU

    Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yolun kenarına savruldu.

    Olayı gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bahçelievler de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

    Bahçelievler'de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı VİDEO

    Bahçelievler de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kaza nedeniyle Kuyumcukent mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazanın çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

    Bahçelievler de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı #3

    Bahçelievler de emniyet şeridine park edilen otomobile, motosiklet çarptı #4

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