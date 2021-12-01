Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı

Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı

Evin dağınık olmasından rahatsız olarak babasını silahla öldüren 31 yaşındaki B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen pazartesi gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde eve gelen 31 yaşındaki B.Ç., "Ev neden dağınık" diyerek babası O.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında B.Ç., babasını silahla 2 el ateş ederek öldürdü, daha sonra da evden kaçtı.

Ekipler, yaptığı çalışmada B.Ç.'nin Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit etti.

TUTUKLANDI

Eve yapılan baskında B.Ç., olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı VİDEO











