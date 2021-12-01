Euro
15.1462
-2.45%
Dolar
13.2146
-3.34%
Altın
758.04
-2.66%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
780.830
4.68%
BTXN Coin
50.78
1.70%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı

    Evin dağınık olmasından rahatsız olarak babasını silahla öldüren 31 yaşındaki B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı

    Geçen pazartesi gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde eve gelen 31 yaşındaki B.Ç., "Ev neden dağınık" diyerek babası O.Ç. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında B.Ç., babasını silahla 2 el ateş ederek öldürdü, daha sonra da evden kaçtı.

    Ekipler, yaptığı çalışmada B.Ç.'nin Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit etti.

    TUTUKLANDI

    Eve yapılan baskında B.Ç., olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bahçelievler'de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı VİDEO

    Bahçelievler de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı #1

    Bahçelievler de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı #2

    Bahçelievler de ev dağınık diye babasını öldüren şahıs tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir