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- Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti
Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti
Komşu aileler arasında çıkan kavgada, taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavganın büyümesine çevredeki vatandaşlar mani oldu.
- İHA
- 28.06.2021 - 10:10
- Güncelleme : 28.06.2021 - 10:59
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde, iki komşu aile arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.
Karşı karşıya gelen ailenin erkekleri arasında çıkan kavgaya kadınlar da müdahale edince olay büyüdü.
KAMERAYA YANSIDI
Sokak ortasında birbirine giren şahısların o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga daha fazla büyümeden önlendi.
Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti VİDEO