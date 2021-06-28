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    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti

    Komşu aileler arasında çıkan kavgada, taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavganın büyümesine çevredeki vatandaşlar mani oldu.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:59
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    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde, iki komşu aile arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Karşı karşıya gelen ailenin erkekleri arasında çıkan kavgaya kadınlar da müdahale edince olay büyüdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sokak ortasında birbirine giren şahısların o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga daha fazla büyümeden önlendi.

    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti VİDEO

    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti #1

    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti #2

    Bahçelievler’de iki aile sokak ortasında kavga etti #3

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