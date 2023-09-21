DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.

11 daire ve 4 iş yeri boşaltıldı

Patlama sonucu, 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri binayı boşaltarak mühürledi.

Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.

Kolon patladı, bina sakinleri çıkarıldı

Bina sakini Vural Yıldırım,

dedi.

Bitişikte yapılan inşaattan şüphe ediliyor

Başka bir bina sakini Neslihan Acar ise,

Dün haber geldi marangozda kolon patlamış. Zabıta geldi, paldır küldür çıkardılar bizi. Sokaktayız biz de, eşyalarımız içeride onu düşünüyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Kolon patladı ama bizim tahminimize göre yanda yapılan inşaattan kaynaklı olabilir. Çok ağır makinalarla çalışıyorlar, çok yakın bir mesafede toprak kayması olabilir bu bizim tahminimiz yetkilerden bilgi bekliyoruz.