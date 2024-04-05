Bahçelievler'de oyuncağını almak isteyen çocuğa araç çarptı İstanbul Bahçelievler'de oyuncağını almak için eğildiği sırada hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 34 HFT 559 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen Onur K., Mühürdar Sokak'a dönüş yaparken annesiyle yürüyen Aynur Ali'ye (3) çarptı.

Küçük Aynur, hastanede kurtarılamadı

Ağır yaralanan çocuk, sürücünün aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Aynur Ali, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen polis ekipleri, sürücü Onur K'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Düşen oyuncağını almak için eğildiği sırada çarptı

Yaşanan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Aynur Ali'ye annesinin elinden tutarak birlikte yolun karşısına geçerken elinden düşen oyuncağını almak için eğildiği sırada hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.