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    Bahçelievler'deki marangoz atölyesinde yangın çıktı

    tek katlı marangoz atölyesinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kıvılcımlar kısa sürede tüm atölyeyi sararken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 12:44
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    Bahçelievler'deki marangoz atölyesinde yangın çıktı

    İstanbul Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi Merkez Sokakta bulunan tek katlı marangoz atölyesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    Alevler, içeride bulunan yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınırken, atölye kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin yangını kısa sürede fark edip içerde bulunan yanıcı maddeleri dışarıya çıkarması olası bir faciayı önledi.

    Bahçelievler deki marangoz atölyesinde yangın çıktı #1

     

    "KOMŞULARIN DUMAN VAR DEMESİYLE UYANDIK"

    İş yeri sahibi Şenol Durmaz, "Komşuların 'duman var' demesiyle uyandık. Daha sonra iki kova su attım. İçeride boyalar var. Onlara sirayet edince yangın büyüdü. Tinercilerin yaktığını düşünüyorum. Onlar burada sürekli ateş yakıyor. Yaralı yok. İtfaiye geldi. İçerde yanıcı madde olması ve ahşap bir yapı olmasından dolayı kısa sürede alev aldı." dedi.

    Bahçelievler deki marangoz atölyesinde yangın çıktı #2

    Bahçelievler deki marangoz atölyesinde yangın çıktı #3

    Bahçelievler deki marangoz atölyesinde yangın çıktı #4

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