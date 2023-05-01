Bakırköy'de AIDS'li D-100 karayoluna yattı D-100 karayolu Bakırköy mevkiinde yol ortasında yatarak trafiği kesen 45 yaşındaki adama, AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine polis ve sağlık çalışanları özel kıyafetler giyerek müdahale etti.

DHA İstanbul'da trafikte farklı görüntüler meydana geliyor. Dün saat 18.00 sıralarında, D-100 karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi. Yaya olarak D-100 karayoluna çıkan 45 yaşındaki Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. Ekipler olay yerinde özel kıyafet giydi Etrafta durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi. Ambulanstan kaçtı Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı. Kontrol altında hastaneye kaldırıldı Polis ekipleri, bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi. Trafik tıkandı Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.