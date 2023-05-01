Bakırköy'de AIDS'li D-100 karayoluna yattı

İstanbul'da trafikte farklı görüntüler meydana geliyor.
Dün saat 18.00 sıralarında, D-100 karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde hayrete düşüren bir görüntü kaydedildi.
Yaya olarak D-100 karayoluna çıkan 45 yaşındaki Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı.
Ekipler olay yerinde özel kıyafet giydi
Etrafta durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.
Ambulanstan kaçtı
Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi.
Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.
Kontrol altında hastaneye kaldırıldı
Polis ekipleri, bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.
Trafik tıkandı
Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.