Bakırköy'de bina çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı Bölgede bulunan bir binada ekipler yıkım çalışması yaparken bina aniden çöktü. Bu sırada bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yurt genelinde deprem riski taşıyan binalara yönelik çalışmalar devam ediyor. Deprem senaryolarına sık sık konu olan İstanbul'da da ekiplerin yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Bakırköy ilçesinde riskli bir binanın kontrollü yıkımı yapıldı. Çöken binada 1 kişi enkaz altında kaldı Çalışma sırasında büyük bir gürültünün duyulmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Yıkımı yapılan binanın aniden çöktüğü belirtildi. Öte yandan bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.