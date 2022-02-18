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- Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bakırköy’de 4 katlı binanın 3. Katında çıkan yangında, odanın içinde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
- İHA
- 18.02.2022 - 07:11
Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı.
BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI
İki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri daire içinde dumandan etkilenen 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oda içinde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma sonrası söndürdü.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.