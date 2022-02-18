Euro
15.41
-0.32%
Dolar
13.55
-0.24%
Altın
823.43
-0.70%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
555.724
-6.61%
BTXN Coin
38.47
-0.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

    Bakırköy’de 4 katlı binanın 3. Katında çıkan yangında, odanın içinde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 07:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

    Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı.

    BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI

    İki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı #1

    2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri daire içinde dumandan etkilenen 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı #2

    YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oda içinde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma sonrası söndürdü.

    Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı #3

    Bakırköy’de çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya temsilcileriyle bir araya geldi
    Gündem

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya temsilcileriyle bir araya geldi

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Diş minesine zarar verebilecek 9 yiyecek
    Sağlık

    Diş minesine zarar verebilecek 9 yiyecek

    Görüş Bildir