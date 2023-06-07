Bakırköy'de evden çıkartmak istediği kiracısının güvenlik kamerasını kırdı Bir ev sahibi evini boşaltmasını istediği kiracısını ikna edemeyince, hakaretler savurup güvenlik için taktırdığı kameralarını kürekle kırıp elektrik saatini sökerek günlerce karanlıkta bıraktı.

İHA

Fahiş kira zammı tüm Türkiye'nin gündeminde...

Ev sahiplerinin fahiş kira istemesine karşılık başlayan kiracı ve ev sahibi kavgasında yeni düzenlemeler geldi.

Bu durum karşılığında ise bir yeni tartışma daha yaşandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir süredir ev sahibi 2 yıldır evinde kiracı olarak yaşayan Ozan Erdem Canel ve nişanlısına evi boşaltmaları için baskı yapmaya başladı.

Ev sahibine uzaklaştırma kararı çıkardı

Ancak olumlu cevap alamayan ev sahibi ilk önce kiracısının kapısına gelerek hakaretler savurup birkaç defa elektrik saatini kapatıp karanlıkta kalmalarına neden oldu.

Canel'in ev sahibinden şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

Yasağın sona ermesinin ardından tekrar tehditlere başlayan ev sahibi bu defa ise elektrik saatini tamamen sökerek günlerce elektriksiz kalmalarına neden oldu.

Çareyi yeniden abonelik yaptırmakta bulan Canel elektrik saatini bağımsız olarak bağlatıp zarar görmemesi için ise metalden özel kasa yaptırdı.

Ev sahibi güvenlik kamerasını kırdı

Bunu da yeterli bulmayan Canel aynı zamanda da güvenliği için evinin çevresini güvenlik kameraları ile donattı.

Pes etmeyen ev sahibi bu defa ise yeni takılan elektrik saatini hem sprey boya ile boyayıp zarar verdi hem de güvenlik kameralarını kürekle kırıp yerinden söktü.

O anlar kaydedildi

Ev sahibinin kiracısının kapısına gelerek nişanlısına hakaret ettiği ve tedbir amacı ile taktırdıkları güvenlik kameralarını kürekle kırarak zarar verdiği o anlar kameraya yansıdı.

"Kamera taktırdık gelip onunda kablolarının kesti"

Can güvenliğinin olmadığını belirten Ozan Erdem Canel şu şekilde konuştu: