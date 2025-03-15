İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy sahilinde, Liberya bayrağı taşıyan MSC Rhiannon adlı kargo gemisi, demir sahasını değiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği manevra sırasında kontrolden çıkarak karaya oturdu. Olay, geminin demir alıp bekleme alanında yer değişikliği yapmaya çalıştığı sırada meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızla olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kurtarma çalışmalarına başladı.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi.
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