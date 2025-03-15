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DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy sahilinde, Liberya bayrağı taşıyan MSC Rhiannon adlı kargo gemisi, demir sahasını değiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği manevra sırasında kontrolden çıkarak karaya oturdu. Olay, geminin demir alıp bekleme alanında yer değişikliği yapmaya çalıştığı sırada meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızla olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kurtarma çalışmalarına başladı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: