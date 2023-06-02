Bakırköy'de makas atarak seyreden sürücü kamerada Aracıyla makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 6 bin 323 lira caza kesildi. Sürücünün trafikte makasla seyir halinde ilerlemesine ait anlar, cep telefonu ile kayıt altına alındı.

AA

İstanbul’un magandası bitmez…

Bu kez cep telefonuyla kayda alınan sürücü, Bakırköy’ün Sahil Kennedy Caddesi'nde trafikte seyrediyordu.

Makas atarak ilerleyen sürücüyü, hemen arkasındaki bir başka sürücü anbean görüntüledi.

Trafiği altüst etti

Trafiği altüst eden sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti.

Yapılan çalışmada, 23 Mayıs akşamı hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün S.S. olduğu tespit edildi.

6 bin 323 lira ceza kesildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

Maganda sürücüye, 6 bin 323 lira para cezası kesildi.